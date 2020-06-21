Eline aldığı hoparlör ile mahalle mahalle dolaşıp konser veriyor Eline aldığı hoparlör ile mahalle mahalle dolaşıp konser veriyor Kütahyalı Aşık Mehmet Kırboğa, hoparlörü ile Kütahya'nın cadde ve sokaklarında açık hava konseri veriyor.

Eline aldığı hoparlör ile mahalle mahalle dolaşıp konser veriyor

KÜTAHYA - Kütahyalı Aşık Mehmet Kırboğa, hoparlörü ile Kütahya'nın cadde ve sokaklarında açık hava konseri veriyor.

Yaklaşık 20 yıldır kentin cadde ve sokaklarında türküler söyleyerek vatandaşları coşturan 69 yaşındaki Kırboğa, amacının insanları mutlu etmek olduğunu ifade etti.

Türkü söylemeyi ve dinlemeyi çok sevdiğini belirten Mehmet Kırboğa, "Annem ve babam vefat edince kendimi yalnız hissettim. Yalnızlığı unutmak için belirli zamanlarda şehrin işlek mekanlarında gönüllü olarak türkü söylüyorum. Bunun yanında Kütahyamızın değerleri olan yerel sanatçılarımızın parçalarını da seslendiriyorum. Hedefimiz insanları yalnız hissettirmemek ve onları 3-5 dakika da olsa mutlu etmek" diye konuştu.

Kırboğa, kendisinin şehirde 'Aşık Mehmet' olarak tanındığını söyledi.

Kırboğa, sesinin daha fazla duyulması için kendi imkanlarıyla seyyar mikrofon ve hoperlör de aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA