Elindeki tüfek ateş aldı, vurulan arkadaşı öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elindeki tüfek ateş aldı, vurulan arkadaşı öldü

21.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:59
Elindeki tüfek ateş aldı, vurulan arkadaşı öldü

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, Volkan E., elindeki tüfeğin ateş almasıyla arkadaşı Alper Yazıcı'yı (36) vurdu.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, Volkan E., elindeki tüfeğin  ateş almasıyla arkadaşı Alper Yazıcı'yı (36) vurdu. Ağır yaralanan Yazıcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Olay, dün sabah saatlerinde Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde meydana geldi. Arkadaşı Alper Yazıcı'nın evine giden Volkan E., av tüfeğinin eline aldı. İddiaya göre, bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Alper Yazıcı'nın vücuduna isabet etti. Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yazıcı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evli, 1 çocuk babası Yazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Volkan E. polis tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   


Elindeki tüfek ateş aldı, vurulan arkadaşı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Mustafa Varank Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Arto Hadise Şevket Çoruh Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Gökhan Töre Mbaye Diagne Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İzmir Silah Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elindeki tüfek ateş aldı, vurulan arkadaşı öldü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:10:00. #1.14#
title