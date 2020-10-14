Zonguldak'ta adliye binası önünde şiirli ve kitaplı intihar girişimi

Zonguldak'ta 3 çocuğunu göremediğini iddia eden İbrahim A. elindeki bıçakla adliye binası önünde kendisine zarar verdi. Önce şiir okuyan, ardından ise kitap okuyan İbrahim A. savcının uzun süren ikna çalışmasından sonra bıçağı bıraktı.