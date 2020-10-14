Zonguldak'ta adliye binası önünde şiirli ve kitaplı intihar girişimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak'ta adliye binası önünde şiirli ve kitaplı intihar girişimi

14.10.2020 00:22 | Son Güncelleme: 14.10.2020 08:39

Zonguldak'ta 3 çocuğunu göremediğini iddia eden İbrahim A. elindeki bıçakla adliye binası önünde kendisine zarar verdi. Önce şiir okuyan, ardından ise kitap okuyan İbrahim A. savcının uzun süren ikna çalışmasından sonra bıçağı bıraktı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Adliye Sarayı önünde meydana gelen olayda, eşinden 4 yıl önce boşanan İbrahim A. 3 kız çocuğunu göremediğini iddia ederek, akşam saatlerinde Karadeniz Ereğli Adliyesi önüne gelip elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.

"HEPİNİZ ZALİMSİZİNİZ"

Kanlar içerisinde kalan İbrahim A., elindeki bıçağı karnına dayayarak polislerin yaklaşmasına izin vermedi. İbrahim A., önce şiir okudu, ardından ise eline aldığı kitabı okumaya başladı. "Adalet istiyorum" diyen şahıs, zaman zaman kendisini dikkate almadığını düşündüğü çevredeki vatandaşlara "Hepiniz zalimsiniz" diye bağırdı.

Zonguldak'ta adliye binası önünde şiirli ve kitaplı intihar girişimi

"BIÇAĞI BIRAKMAZSAN ÇOCUKLARINI SANA GÖSTEREMEM"

İbrahim A. olay yerine gelen savcının uzun süren ikna çabasının ardından "Bıçağı bırakmadığın sürece çocuklarını sana gösteremem, önce elindeki bıçağı bırakman lazım" demesi üzerine elindeki bıçağı bıraktı. Polis ekipleri A.'yı ellerinden kelepçeleyerek kontrol altına alırken, tedavisi için ambulansa götürdü.

İbrahim A. hastaneye götürülerek yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta adliye binası önünde şiirli ve kitaplı intihar girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT KILIÇ

İlgili Haberler

Gözü yaşlı baba, öldürülen oğlu için adliye önünde şah damarına bıçak dayadı
Gözü yaşlı baba, öldürülen oğlu için adliye önünde şah damarına bıçak dayadı
- Koreli şirket müdürü Irak'ta intihar etti
- Koreli şirket müdürü Irak'ta intihar etti
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
Haber Yorumları (1)
6.FİLO: Kitap okuyandan zarar gelmez :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özgü Namal Yasmin Erbil Çolpan İlhan Soner Sarıkabadayı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Ekim Apple Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta adliye binası önünde şiirli ve kitaplı intihar girişimi - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 08:42:25. #1.14#
title