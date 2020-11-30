Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı
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Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı

30.11.2020 08:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 08:10
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında elinde kalaşnikof ile Azerbaycan'a tehditler savuran ve "Tek başıma kalsam bile Kelbecer'i savunacağım" diyen papaz Hovhannes Hovhannisyan'ın Erivan'a kaçtığı öğrenildi.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak Amacıyla 27 Eylül'e başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı.

TEK BAŞINA DİRENECEKTİ

Anlaşma kapsamında Ermenistan ordusu işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilirken, papaz Hovhannes Hovhannisyan Kelbecer'de çekilmeyeceğini ve tek başına direneceğini söylemişti.

ERİVAN'A KAÇTI

Karabağ Savaşı sırasında elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden, 1992'de Kelbecer'de savaş suçundan aranan Dadivank Manastırı Baş Rahibi Hovhannes Hovhannisyan'ın Erivan'a kaçtığı öğrenildi.

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Haber Yorumları (2)
RUSİAN: kazananı rusya oldu siz hala bişeyler deyin durun hayırlı olsun putin ağabey
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EFE: Elinde M16 var Kalaşnikof değil.
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