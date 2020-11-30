Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında elinde kalaşnikof ile Azerbaycan'a tehditler savuran ve "Tek başıma kalsam bile Kelbecer'i savunacağım" diyen papaz Hovhannes Hovhannisyan'ın Erivan'a kaçtığı öğrenildi.