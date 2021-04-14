Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
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Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada yayınlanan videoda elinde 22 bin TL olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Geçen sene pandemi döneminde 600 bin lira dağıtmıştık. Bugün de Bismillah diyerek başladık. Bolu'daki bir iş adamımız 22 bin lira para getirdi. Bir liste yaptım. Bu listedekilere paralarını vereceğiz" dedi.

Araç içerisinde elinde bir tomar para ile video çeken vatandaş, o anları da sosyal medyadan paylaştı. Çektiği videoda kim olduğu konusunda bilgi vermeyen vatandaş, pandemi döneminde 600 bin lira para dağıttıklarını belirtti.

Ramazan ayı için de bir yardım kampanyası başlattıklarını belirten vatandaş, "Bolu'daki bir iş adamımız 22 bin lira para getirdi. Bir liste yaptım. Bu listedekilere paralarını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yardıma ihtiyacı olan insanların teşhir edilmesini de eleştiren gizemli vatandaş, "O insanların yüzlerini neden açık veriyorsunuz? Yardım yapalım derken insanları rencide etmeyiniz" dedi.

Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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