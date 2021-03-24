Elif Karlı kimdir, kaç yaşında? Elif Karlı kocası kimdir?
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Elif Karlı kimdir, kaç yaşında? Elif Karlı kocası kimdir?

24.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:02
Elif Karlı kimdir, kaç yaşında? Elif Karlı kocası kimdir?

Eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi alarak tamamladı. Yakın arkadaşı Ercan Saatçi sayesinde profesyonel olarak müzik hayatına atılan Elif Karlı kimdir, kaç yaşında? Elif Karlı nereli, mesleği nedir? Elif Karlı hayatı ve biyografisi nedir?

Eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi alarak tamamladı. Yakın arkadaşı Ercan Saatçi sayesinde profesyonel olarak müzik hayatına atılan Elif Karlı kimdir, kaç yaşında? Elif Karlı nereli, mesleği nedir? Elif Karlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ELİF KARLI KİMDİR?

Elif Karlı, 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi alarak tamamladı. Yakın arkadaşı Ercan Saatçi sayesinde profesyonel olarak müzik hayatına atıldı.

AHA grubunun ilk solisti olan Elif Karlı 6 ay gibi bir süre grupta kaldı ve solo çalmak için gruptan ayrıldı. 1993 yılından bu yana eşi Cengiz ile evlidir. Elif Karlı'nın Ecen Naz isimli 1 kızı, Alperen isimli 1 tane de oğlu var.

ELİF KARLI KOCASI KİM?

Elif Karlı çıkardığı Karadeniz şarkılarından oluşan albümü ile konuşulmuştu. Sempatik hareketleri ve sevilen sesi ile ilgi gören Elif Karlı'nın başarılı iş hayatının dışında mutlu bir ailesi de var. Cengiz Karlı ile evli olan sanatçının bir kızı bir de oğlu var.

ELİF KARLI ALBÜMLERİ

Erkek Kadın

Yeniden

2012 Arabesk

Güçlü Kadınlar Güçlü Şarkılar

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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