Elif isminin anlamı nedir? Elif ne demektir? Elif TDK anlamı nedir?
Yeni doğacak çocuklarına isim araştırması yapan ebeveynler, Elif isminin ne anlama geldiğini ve Elif isminin ne demek olduğunu araştırıyor. Peki, Elif isminin anlamı ne? Elif ne demek? İşte Elif isminin anlamı!
Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Elif olarak öne çıkmaktadır. Elif isminin anlamını merak eden ebeveynler Elif isminin anlamı nedir ve Elif ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.
ELİF ANLAMI NEDİR?
1. Arap alfabesinin ilk harfi. Ebced hesabında değeri birdir.
2. İnce uzun boylu kız.
3. Alışmış, alışkın.
4. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır.
5. Ülfet eden, dost, tanıdık.
ELİF İSMİNİN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ
Ailesine bağlı, çalışkan, sevilen kimselerdir. Güvenilir olan bu kimseler, toplumda herkes tarafından dost olarak kabul görür. Dostluk kurmada, sosyalleşme hususunda başarılıdır.
ELİF İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?
Elif ismi Kur'an'da geçmektedir.
ELİF TDK ANLAMI
Elif: Arap alfabesinin ilk harfinin adı.