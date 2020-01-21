: Elif isminin anlamı nedir? Elif ne demektir? Elif TDK anlamı nedir?

21.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:56

Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Elif olarak öne çıkmaktadır. Elif isminin anlamını merak eden ebeveynler Elif isminin anlamı nedir ve Elif ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

ELİF ANLAMI NEDİR?

1. Arap alfabesinin ilk harfi. Ebced hesabında değeri birdir.

2. İnce uzun boylu kız.

3. Alışmış, alışkın.

4. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır.

5. Ülfet eden, dost, tanıdık.

ELİF İSMİNİN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ

Ailesine bağlı, çalışkan, sevilen kimselerdir. Güvenilir olan bu kimseler, toplumda herkes tarafından dost olarak kabul görür. Dostluk kurmada, sosyalleşme hususunda başarılıdır.

ELİF İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

Elif ismi Kur'an'da geçmektedir.

ELİF TDK ANLAMI

Elif: Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

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