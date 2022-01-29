Elif isminin anlamı nedir? Elif ne demek, hangi dilde? Elif ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Elif anlamı ne?
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Bazen kendi ismimiz ve başkasının isminin anlamını merak edebiliyoruz. İsmi Elif olanlar ise Elif isminin anlamı nedir? Elif ne demek? Elif ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Elif anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Elif ismi manası nedir? Elif ne anlama geliyor? Elif ne demektir? Elif ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Elif ismi takabilir miyiz? Elif ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Elif ismi en popüler isimlerin başında gelmektedir. Elif isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Elif ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Elif ismini vermek isteyenler Elif'in anlamını merak ediyor. Elif ismi nedir? Elif ismi ne demektir? Elif ne anlama geliyor? Elif ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Elif ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Elif ismi kız çocuklarına takılan en popüler isimlerden birisidir. Hatta yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de Zeynep isminden sonra en popüler isim Elif olmuştu. Elif isminin anlamı ise merak ediliyor. Elif Arapça kökenli bir isimdir. TDK'ya göre Elif "Arap alfabesinin ilk harfinin adı." anlamına gelmektedir. Elif ismi, "sevgi dolu insan, zarif kız, dost canlısı insan" manalarına gelmektedir. Elif, Elifba'daki ilk harftir. Yani Arap alfabesinin ilk harfi Elif ile başlıyor. İnce ve uzun olmasından dolayı çok güzel anlamlara sahiptir.
Elif isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Arapça kökenli olan Elif isminin anlamları şu şekilde:
- - Zarif, ince kız
- - Sevgi dolu
- - Dost canlısı
- - Arkadaş canlısı
- - Dik duruşlu, dürüst bir insan
- - Alışkın, alışmış
Elif ismi kız çocuklarına verilebilen bir isimdir.
Ülkemizde Zeynep isminden sonra en çok Elif ismi mevcuttur. Son yapılan araştırmaya göre Elif ismi ülkemizde yaklaşık 500 bin küsür kişide bulunmaktadır. Zeynep'ten sonra kız çocuklarına en çok takılan isim olarak kabul edilir.
Elif kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Elif ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir.
Elif, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de birçok Sure "Elif" ile başlamaktadır. Örneğin; Bakara Suresi, Hud Suresi, Yunus Suresi, Araf Suresi Elif harfi ile başlamaktadır. Mesela Ali-İmran Suresi "Elif Lâm Mim" şeklinde başlıyor.
Elif ismi TDK'ya göre "Arap alfabesinin ilk harfinin adı." anlamına gelmektedir.