Elif isminin anlamı nedir? Elif ne demek, hangi dilde? Elif ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Elif anlamı ne?

Elif ismi en popüler isimlerin başında gelmektedir. Elif isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Elif ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Elif ismini vermek isteyenler Elif'in anlamını merak ediyor. Elif ismi nedir? Elif ismi ne demektir? Elif ne anlama geliyor? Elif ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Elif ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

ELİF İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elif ismi kız çocuklarına takılan en popüler isimlerden birisidir. Hatta yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de Zeynep isminden sonra en popüler isim Elif olmuştu. Elif isminin anlamı ise merak ediliyor. Elif Arapça kökenli bir isimdir. TDK'ya göre Elif "Arap alfabesinin ilk harfinin adı." anlamına gelmektedir. Elif ismi, "sevgi dolu insan, zarif kız, dost canlısı insan" manalarına gelmektedir. Elif, Elifba'daki ilk harftir. Yani Arap alfabesinin ilk harfi Elif ile başlıyor. İnce ve uzun olmasından dolayı çok güzel anlamlara sahiptir.

Elif isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Arapça kökenli olan Elif isminin anlamları şu şekilde:

- Zarif, ince kız

- Sevgi dolu

- Dost canlısı

- Arkadaş canlısı

- Dik duruşlu, dürüst bir insan

- Alışkın, alışmış

Elif ismi kız çocuklarına verilebilen bir isimdir.

ELİF İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Ülkemizde Zeynep isminden sonra en çok Elif ismi mevcuttur. Son yapılan araştırmaya göre Elif ismi ülkemizde yaklaşık 500 bin küsür kişide bulunmaktadır. Zeynep'ten sonra kız çocuklarına en çok takılan isim olarak kabul edilir.

ELİF KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Elif kız çocuklarına takılan bir isimdir.

ELİF İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? ELİF HANGİ DİLDE, NEYCE?

Elif ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir.

ELİF İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Elif, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de birçok Sure "Elif" ile başlamaktadır. Örneğin; Bakara Suresi, Hud Suresi, Yunus Suresi, Araf Suresi Elif harfi ile başlamaktadır. Mesela Ali-İmran Suresi "Elif Lâm Mim" şeklinde başlıyor.

ELİF TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

Elif ismi TDK'ya göre "Arap alfabesinin ilk harfinin adı." anlamına gelmektedir.

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