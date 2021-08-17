Elif İdiz kimdir? Nurseli İdiz'in kızı Canan Elif İdiz kaç yaşında, nereli? Elif İdiz biyografisi!

Oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Canan Elif İdiz sosyal medyada gündem oldu. Paylaş Benimle programına katılan Nurseli İdiz bir dönem sık sık hastalığı ile gündeme geldiği dönemi ve perde arkasını anlattı. Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz de pek çok kişinin merak ettiği isimler arasında yer almakta. Peki, Elif İdiz kimdir? Nurseli İdiz'in kızı Canan Elif İdiz kaç yaşında, nereli? Elif İdiz mesleği nedir? Elif İdiz hayatı ve biyografisi nedir?