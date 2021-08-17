Elif İdiz kimdir? Nurseli İdiz'in kızı Canan Elif İdiz kaç yaşında, nereli? Elif İdiz biyografisi!
Oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Canan Elif İdiz sosyal medyada gündem oldu. Paylaş Benimle programına katılan Nurseli İdiz bir dönem sık sık hastalığı ile gündeme geldiği dönemi ve perde arkasını anlattı. Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz de pek çok kişinin merak ettiği isimler arasında yer almakta. Peki, Elif İdiz kimdir? Nurseli İdiz'in kızı Canan Elif İdiz kaç yaşında, nereli? Elif İdiz mesleği nedir? Elif İdiz hayatı ve biyografisi nedir?
1983 yılında evlenen Nurseli İdiz ile Cem İdiz çiftinin 1985 yılında dünyaya gelen kızları Elif İdiz, oyunculuk ve şarkıcılık eğitimi aldı. Tiyatro oyunlarında rol alan Elif İdiz kimdir? Nurseliİdiz'in kızı Canan Elif İdiz kaç yaşında, nereli? Elif İdiz mesleği nedir? Elif İdiz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ELİF İDİZ KİMDİR?
1985 doğumlu olan Elif İdiz, 2021 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.
1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Canan Elif İdiz'dir.
Annesi oyuncu Nurseli İdiz, babası Cem İdiz'dir.
Oyunculuk ve şarkıcılık eğitimi aldı. İstanbul'da çeşitli mekanlarda şarkı söyledi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Elif İdiz, annesi Nurseli İdiz ile beraber 'Dualar Kalıcıdır' adlı tiyatro oyununda sahne aldı.
2016 yılında şarkıcılık yapan kızını sahne aldığı mekanda dinlemeye giden Nurseli İdiz, "Kızımla gurur duyuyorum. Arkadaşlarımla her hafta onu dinlemeye geleceğiz" diye konuştu. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.