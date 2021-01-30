Elif Ece Uzun'dan boşanmaya hazırlanan Mehmet Tuş'tan şaşırtan açıklamalar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elif Ece Uzun'dan boşanmaya hazırlanan Mehmet Tuş'tan şaşırtan açıklamalar!

30.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:51
Elif Ece Uzun'dan boşanmaya hazırlanan Mehmet Tuş'tan şaşırtan açıklamalar!

SON DAKİKA... İş insanı Mehmet Tuş ile 1.5 yıl önce evlenen ve 5 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan manken Elif Ece Uzun'un boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Mehmet Tuş, boşanma haberlerinin ardından sessizliğini bozdu. İş insanı şaşırtan açıklamalarda bulundu. İşte yaşananların perde arkası...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırarak, eşini takip etmeyi bırakan Elif Ece Uzun'un yakın çevresine, "Bu sefer son. Artık boşanacağım" dediği ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Guy Ritchie Hanife Gürdal
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Rıza Çalımbay Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Ankara İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elif Ece Uzun'dan boşanmaya hazırlanan Mehmet Tuş'tan şaşırtan açıklamalar! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:53:46. #1.16#
title