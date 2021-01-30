Elif Ece Uzun'dan boşanmaya hazırlanan Mehmet Tuş'tan şaşırtan açıklamalar!

SON DAKİKA... İş insanı Mehmet Tuş ile 1.5 yıl önce evlenen ve 5 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan manken Elif Ece Uzun'un boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Mehmet Tuş, boşanma haberlerinin ardından sessizliğini bozdu. İş insanı şaşırtan açıklamalarda bulundu. İşte yaşananların perde arkası...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırarak, eşini takip etmeyi bırakan Elif Ece Uzun'un yakın çevresine, "Bu sefer son. Artık boşanacağım" dediği ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin