Elif Dürüst ve Şirin Yalçın objektiflere yansıdı
Cemiyet hayatının sevilen isimleri Elif Dürüst ve kardeşi Şirin Yalçın geçtiğimiz akşam Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflerimize yansıyan isimler arasındaydı.
20.12.2019 01:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 01:39
İki kardeş Gina Restoran'da akşam yemeği yedikten sonra sinemaya girerek son zamanlarda herkesin beğeniyle söz ettiği Güney Kore yapımı, yönetmenliğini Bong oon- Ho nun yaptığı Parazit filmini izlediler.
Kaynak: Snob Magazin
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