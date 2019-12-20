Elif Dürüst ve Şirin Yalçın objektiflere yansıdı
Haberler » Magazin » Elif Dürüst ve Şirin Yalçın objektiflere yansıdı - Magazin

Elif Dürüst ve Şirin Yalçın objektiflere yansıdı

Cemiyet hayatının sevilen isimleri Elif Dürüst ve kardeşi Şirin Yalçın geçtiğimiz akşam Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflerimize yansıyan isimler arasındaydı.

20.12.2019 01:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 01:39
Elif Dürüst ve Şirin Yalçın objektiflere yansıdı

İki kardeş Gina Restoran'da akşam yemeği yedikten sonra sinemaya girerek son zamanlarda herkesin beğeniyle söz ettiği yapımı, yönetmenliğini Bong oon- Ho nun yaptığı Parazit filmini izlediler.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler