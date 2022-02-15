Elif Çelik kimdir? Elif Çelik nereli, kaç yaşında?

Elif Çelik kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada da geniş takipçi kitlesine sahip olan Elif Çelik nereli, kaç yaşında?

ELİF ÇELİK KİMDİR?

15 Aralık 1987 Diyarbakır doğumlu olan Elif Çelik, manken, model ve oyuncudur. Yay burcu olan Elif Çelik'in boyu 173 cm, kilosu ise 53'tür. 4 yaşında bale eğitimi almaya başlayan Çelik,16 yaşına kadar bale yaptı.

Miami'de yabancı dil eğitimi almasının ardından foto modellik yaptı. Erkekler isimli bir filmde de rol almıştır. Bunun yanı sıra Kolpaçino ve Kanıt'ta rol aldı.

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