Eli Havada Kalan Donald Trump Fena Bozuldu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı 'tokalaşmayla' dertte. Trump, Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Kornhauser-Duda ile bir araya geldi.

TRUMP NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Trump ilk önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile tokalaştı ardından Duda'nın eşi ile tokalaşmak için hamle yaptı ancak Agata Kornhauser-Duda, Trump'ın eşi Melanie Trump ile tokalaştı. Trump'ın şaşkın yüz ifadesi kameralara yansıdı.

DAHA ÖNCE DE MACRON REZİL ETMİŞTİ

Donald Trump, daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile benzer bir durum yaşamıştı. Trump elini uzattığı sırada Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e sarılmıştı.

SERT KAYAYA ÇARPMIŞTI

Tokalaşma tarzı agresif olan Trump, bu tarzıyla dünya medyasının da yakın merceği altında.Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'la bir araya gelen Trump, Tacik liderin elini öncekilere benzer bir şekilde kendine çekmeye çalışınca duruma hazırlıklı olan Rahman'ın direnciyle karşılaşmış ve fena sarsılmıştı.