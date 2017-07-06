Eli Havada Kalan Donald Trump Fena Bozuldu!
ABD Başkanı Trump, Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Agata Kornhauser-Duda ile tokalaşmak için elini uzattı. Ancak eli havada kalan Trump, bozuntuya vermese de fena halde rezil oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başı 'tokalaşmayla' dertte. Trump, Polonya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Kornhauser-Duda ile bir araya geldi.
TRUMP NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Trump ilk önce Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile tokalaştı ardından Duda'nın eşi ile tokalaşmak için hamle yaptı ancak Agata Kornhauser-Duda, Trump'ın eşi Melanie Trump ile tokalaştı. Trump'ın şaşkın yüz ifadesi kameralara yansıdı.
DAHA ÖNCE DE MACRON REZİL ETMİŞTİ
Donald Trump, daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile benzer bir durum yaşamıştı. Trump elini uzattığı sırada Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e sarılmıştı.
SERT KAYAYA ÇARPMIŞTI
Tokalaşma tarzı agresif olan Trump, bu tarzıyla dünya medyasının da yakın merceği altında.Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'la bir araya gelen Trump, Tacik liderin elini öncekilere benzer bir şekilde kendine çekmeye çalışınca duruma hazırlıklı olan Rahman'ın direnciyle karşılaşmış ve fena sarsılmıştı.