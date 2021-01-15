Aile içi tartışma kanlı bitti! Ağabeyini bıçakladıktan sonra "Ben yaparım, beni tanıyan tanır" diyerek övündü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aile içi tartışma kanlı bitti! Ağabeyini bıçakladıktan sonra "Ben yaparım, beni tanıyan tanır" diyerek övündü

15.01.2021 02:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 07:45

Bursa'da aile içerisinde çıkan tartışmada ağabeyi Kader K.'yı bıçaklayan Halil K., yaşanan arbede sırasında kendisi de elinden yaralandı. İhbar üzerine gelen polise de direnen ve güçlükle etkisiz hale getirilen şüpheli Halil K., basın mensuplarına ise "Ben yaparım, beni tanıyan tanır. Sen çek." diye seslendi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Halil K., annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı eve geldikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Evden yükselen sesleri duyan, aynı apartmanda oturan Kader K. (37), alt katta oturan annesinin evine geldi. Kader K. alkollü bir şekilde eve gelen kardeşini annesinden ve kız kardeşinden uzaklaştırmak istedi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada mutfaktan ekmek bıçağını alan Halil K. ağabeyini kolundan ve bacağından yaralarken, yaşanan arbede sırasında kendisini de elinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"BEN YAPARIM, BENİ TANIYAN TANIR"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Kader K.'yı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Elinde bıçak ile teslim olmamak için uzun süre direnen Halil K. ise polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Basın mensuplarının "Neden yaptın?" sorusu üzerine "Ben yaparım, beni tanıyan tanır. Sen çek diyen" Halil K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan Halil K. ve Kader K. ifadesi vermek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aile içi tartışma kanlı bitti! Ağabeyini bıçakladıktan sonra 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' diyerek övündü
Aile içi tartışma kanlı bitti! Ağabeyini bıçakladıktan sonra 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' diyerek övündü
Aile içi tartışma kanlı bitti! Ağabeyini bıçakladıktan sonra 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' diyerek övündü
Aile içi tartışma kanlı bitti! Ağabeyini bıçakladıktan sonra 'Ben yaparım, beni tanıyan tanır' diyerek övündü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

Haber Yorumları (5)
...: ağırlaştırılmış cezalar olmadığı sürece bu tip olaylar daha çok olur
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VİCDANLI SALİH: Bu p şahısları polis ifade almaya zaman kaybetmeyecek. Ya kafasına sıkacak ya da organları alınıp hastalara şifa niyetine dağıtılacak
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
YANIT: Kralsın Salih
Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Fikri Sağlar Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Ivana Sert İrem Derici Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aile içi tartışma kanlı bitti! Ağabeyini bıçakladıktan sonra "Ben yaparım, beni tanıyan tanır" diyerek övündü - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 08:32:19. #1.15#
title