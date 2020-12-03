Elhamdülillah ne demek, Arapça nasıl yazılır? Elhamdülillah'ın anlamı, duası ve fazileti!

Elhamdülillah, İslam aleminde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Kullanım alanı oldukça geniştir ve de faziletlidir. Peki, elhamdülillah ne demek? Elhamdülillah nasıl yazılır? Elhamdülillah'ın anlamı nedir?

Elhamdülillah, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Elhamdülillah kelimesinin anlamı ise Allah'a hamdolsun manasına gelmektedir. Elhamdülillah kelimesi, Müslümanların Allahü Teala'ya olan şükürlerini eda ettikleri zikirlerin başında gelmektedir.

ELHAMDÜLİLLAH NE DEMEK?

Elhamdülillah kelimesi, "Hamd Allah'a mahsustur; Allah'a hamdolsun, şükürler olsun." anlamına gelmektedir. " Şükür Allah'adır." anlamını ifade eden bir sözcüktür.

ELHAMDÜLİLLAH ANLAMI NEDİR?

Elhamdülillah, Türkçe anlamı ile Allah'a hamdolsun, demektir. Elhamdülillah faziletli bir sözcük olup, tesbih çekerken de zikredilen kıymetli bir sözcüktür.

Hamdelenin lugât mânâsı, Bütün hamdler Allâh'a mahsustur (O'nadır)! şeklinde verilmektedir. Arapça'dan Türkçe'ye çevirisi bu şekildedir. Elhamdulillâh kelimesinin Arapça-Türkçe meâli bu şekilde iken, hamdin daha kâmil, daha olgun olanı Elhamdülillahirabbilalemin şeklinde okunan El-hamdu lillâhi Rabbi'l-'alemîn olup, yazılışı şu şekildedir:

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Elhamdulillâhi Rabbil Alemin Yazılışı ve Anlamı

El-hamdu lillâhi Rabbi'l-'alemîn yazılışı

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Anlamı: Bütün hamdler tüm âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsustur!

Elhamdulillâhi Rabbil Alemin aynı zamanda bir âyet olup, Fâtihâ sûresinin Besmeleden sonraki ilk âyetidir. âyet olması hasebiyle tefsirli mealine de yer vermekte fayda görüyorum:

Tefsirli Meâli: Bütün hamdler (ve övgüler) tüm âlemlerin Rabbi (yaratıcısı ve yöneticisi) olan Allâh'a mahsustur! (Kur'ân-ı Mecîd ve Tefsirli Meâl-i Âlîsi)

ELHAMDÜLİLLAH'IN FAZİLETİ

Bu kelimenin faziletleri şöyle sıralanabilir:

Hadis-i Şeriflerde de buyurulmaktadır ki:

İnsanların en efdali, çok hamd edenlerdir. (Taberani)

Cennetin bedeli "La ilahe illallah", nimetin bedeli "Elhamdülillah"tır. (Deylemi)

Ayet-i Kerimelerde de buyuruluyor ki:

Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. ( Bakara Suresi,152. ayet)

(Nankörlük, şükretmemek, nimetleri Allahü Teala'dan bilmemek anlamına gelir. )

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz, hamd etmenin faziletini şöyle beyan etmektedir: "Temizlik imanın yarısıdır. "Elhamdülillah" duası mizanı, "Sübhanallahi ve'l-hamdülillah" sözleri ise, yer ile gökler arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur; sadaka burhandır; sabır ziyadır. Kur'an, senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahtan (pazara çıkar) nefsini satar; kimi onu azad, kimi de helak eder." (Müslim, Taharet 1; Tirmizi, Deavat 85/3517)

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz; bu hadis-i şerifte; "Elhamdülillah" ifadesinin Rabbimiz Teala'nın katındaki değerine işaret etmektedir. Gerçekten bu ifade; şükür, övgü ve sena gibi kutsi manaları içinde barındıran yüce bir ifade-i celiledir.

"Allah kuluna bir nimet ihsan ettiğinde, kulun; "Elhamdülillah!" diyerek hamd etmesi, o nimetten daha değerlidir." (İbn-i Mace, Edeb, 55)

ELHAMDÜLİLLAH TDK ANLAMI

Elhamdülillah kelimesi İslam dünyasında gündelik yaşamda sıkça kullanılan bir sözcüktür. Allah'a karşı örgü ve saygı ifade eden bir kelime olarak da değerlendirmek mümkündür. Özellikle Allah'a pek çok farklı nimet için Allah'a müteşekkir olmak biçiminde karşımıza çıkıyor.

Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber Türkçede en çok kullanılan sözcükler arasındadır. Özellikle tek başına ya da cümle içerisinde de devamlı olarak kullanılan bir sözcük şeklinde karşımıza çıkıyor. Hamdolsun ya da Allah'a şükürler olsun anlamı ile üzerinden kullanılır. Özellikle artık Türkçeye yerleşmiş olarak her insanın çoğu cümlede yoğun olarak değerlendirdiği bir kelimedir.

ELHAMDÜLİLLAH ARAPÇA NASIL YAZILIR?

Elhamdülillah'ınArapça yazımı görseldeki gibidir;

ELHAMDÜLİLLAH DUASI

Halk arasında Elhamdülillah duası olarak bilinen sure, Fatiha suresidir. Fatiha suresi aynı zamanda bir duadır.

FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.