Eleştirilerin hedefindeki o veli konuştu: 'Asıl mağdur benim' - Haberler
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Eleştirilerin hedefindeki o veli konuştu: "Asıl mağdur benim"

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

Eleştirilerin hedefindeki o veli konuştu: "Asıl mağdur benim" Öğretmeni darp ettiği öne sürülen veli, asıl şiddet ve hakaret gören tarafından kendisi olduğunu savundu Denizli'de oğlunun öğretmenini darp ettiği iddiasıyla eleştirilerin hedefi haline gelen veli, "Asıl mağdur benim.

Eleştirilerin hedefindeki o veli konuştu: "Asıl mağdur benim"

Öğretmeni darp ettiği öne sürülen veli, asıl şiddet ve hakaret gören tarafından kendisi olduğunu savundu

DENİZLİ - Denizli'de oğlunun öğretmenini darp ettiği iddiasıyla eleştirilerin hedefi haline gelen veli, "Asıl mağdur benim. Kavgayı başlatanda bana küfür eden de öğretmenin kendisiydi" sözleriyle kendisini savundu.

Pamukkale'nin Fesleğen Mahallesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda meydana gelen olayda, 1. sınıf öğrencisi Ayhan U'nun oyuncağı bir arkadaşı tarafından çöpe atıldı. Durumdan haber dar olan veli Ziya U., sınıf öğretmeni Tevfik A. ile görüşmek üzere okula geldi. Öğretmen ve veli arasında yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından darp raporu alan her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Yaşanan olayın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen veli Ziya U., konuyla ilgili medyada yer alan haberler in gerçeği yansıtmadığını savundu. Mağdurken suçlu durumuna düşürülmek istendiği ve sosyal medyada yapılan haksız eleştiriler yüzünden ailecek zor günler geçirdiklerini kaydeden Ziya U., yaşananları şu şekilde anlattı:

"Oyuncak konusu doğru ama hesap sorma konusu yanlış. Oyuncak ile ilgili öğretmenle konuşmaya geldim. 12.42'de öğretmeni arayarak kapıya çağırdım. 'Hocam bir gelebilir misiniz? Bir konu var, konuşabilir miyiz?' dedim. Öğretmen geldiğinde çocuğumun oyuncağının arkadaşı tarafından çöpe atıldığını ve velisine ulaşılarak oyuncağı temin edilmesini istedim. Daha öncede benim kızım da bir arkadaşının eşyasına zarar verdi. O veli öğretmen vesilesiyle bize ulaştı, bizde temin ettik. Bu şekilde olması için bende öğretmene durumu belirttim. Öğretmenin bana verdiği cevap, 'Senin oğlunun doğru söyleyeceğini nereden bileceğim' oldu. Bende hiçbir şey demedim. Hastane dönüşü okula uğradığımız için oğlum arabadaydı. Arabadan oğlumu getirdim 'Ayhan öğretmenine ne olduğunu anlat' dedim. Daha oğlum bir kelime dahi etmeden, sırf oğlumun 'Hayır' cevabı vermesi için çocuğuma, 'Senin oyuncağını çöpe mi attılar Ayhan' diyerek bağırdı. Ben normal her velinin vermesi gerektiği gibi tepki gösterdim. 'Benim çocuğuma bağıramazsınız hocam. Düzgün konuşacaksanız, konuşalım' dedim. 'Sana mı soracağım öğrencimle nasıl konuşacağımı' dedi. 'Evet, bana soracaksınız' dememle birlikte üzerime yürüyerek, bana kafa attı. Kafa atmak istediği sırada ben onu yakalayıp, itekledim. Yere düştü ve sonrasında Anneme, karıma ağzı alınmayacak küfürler etti. Ben küfürlere dayanamayıp üzerine gidince, diğer arkadaşlar bizi ayırdı"

Olayın basına ve sosyal medyaya tek taraflı olarak lanse edildiğini öne süren Ziya U., "Basına öyle bir yansıtıldı ki bu durum, sanki oyuncağın hesabını öğretmenden soruyormuşum gibi. Gerçeği yansıtmayan beyanlar yüzünden ben ve ailem ağır ithamlara maruz kalıyoruz. İllaki güzel öğretmenlerimiz var ama davranışları bakımından olumsuz öğretmenlerimizde var; onlarda eğitimci. İyi olmayan bir öğretmene denk geldik, iyiymiş gibi lanse edildi. Yaşadığımız bu üzücü olayın ardından çocuğumun sınıfını değiştirmek zorunda kaldı" diye konuştu.

Eleştirilerin hedefindeki o veli konuştu: Asıl mağdur benim

Eleştirilerin hedefindeki o veli konuştu: Asıl mağdur benim

Eleştirilerin hedefindeki o veli konuştu: Asıl mağdur benim

Eleştirilerin hedefindeki o veli konuştu:
İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eleştirilerin hedefindeki o veli konuştu: 'Asıl mağdur benim' - Haberler
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