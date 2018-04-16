Eleşkirt'te Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Ağrı'daki terör saldırısında iki askerin şehit düşmesi nedeniyle kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri iptal edilen Eleşkirt ilçesinde, şehitler için mevlit okutuldu.

Eleşkirt Belediyesi, terör saldırısında 2 askerin şehit olması üzerine iptal edilen kurtuluş yıl dönümü kutlamaları yerine şehitler için Merkez Camisinde mevlit programı düzenledi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, mevlit okundu ve İlçe Müftüsü Sait Yıldız tarafından şehitler için dua edildi.

Mevlit sonunda katılımcılara gül suyu, lokum ve yemek ikramı yapıldı.

Programa, Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Aytekin Arslan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.