: Elektron mikroskobuyla dünyanın en küçük evini inşa etti

24.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:19

Kanada'nın Hamilton kentinde yer alan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen McMaster Üniversitesi'nde çok ilginç bir tasarım gerçekleştirildi. Üniversitede görev yapan Travis Casagrande isimli bilim adamı, elektron mikroskobu kullanarak bir saç telinin sadece onda biri uzunluğunda bir ev inşa etti. Bilim insanının inşa ettiği bu ev dünyanın en küçük evi olarak kayıtlara geçti.

ZENCEFİLDEN YAPTI

Bilim insanı Casagrande, projeye bir meslektaşının kendisinden mikroskobik bir ev yapmasını istemesiyle başladı. Projede zencefil kullanan bilim insanı, yaptığı evi bir kardan adamın üstüne inşa etti.

HOŞ GELDİNİZ PASPASINA KADAR YAPTI

Evin uzunluğunun bir saç telinin yaklaşın onda biri kadar olduğu belirtilen projede, iyon ışınlarıyla eve şekil veren bilim insanı, evin girişine Kanada bayrağından hoş geldiniz paspası yaptı.

AMAÇ BİLİMSEL MERAK UYANDIRMAK

Yaptığı çalışmayla dikkatleri üzerine çeken bilim insanı, projenin amacının insanlar arasında bilimsel bir merak uyandırmak ve bilim okuryazarlığını artırmak olduğunu dile getirdi. Casagrande, "Bu mikroskopları, zencefilli kurabiye yapmanın yanı sıra, bir malzemeden çok küçük bölümler kesmek için kullanıyoruz. Böylece çok daha spesifik özellikler keşfedebiliyoruz" dedi.

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