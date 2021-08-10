Elektrikli süpürgeyle otomobilini temizlemek isterken akıma kapılıp, öldü
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Elektrikli süpürgeyle otomobilini temizlemek isterken akıma kapılıp, öldü

Elektrikli süpürgeyle otomobilini temizlemek isterken akıma kapılıp, öldü
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Güncel

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde elektrikli süpürgeyle bahçedeki otomobilini temizlemek isterken, uzatma kablosundaki kaçak nedeniyle akıma kapılan Sakine Yavuz (55), hayatını kaybetti.

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde elektrikli süpürgeyle bahçedeki otomobilini temizlemek isterken, uzatma kablosundaki kaçak nedeniyle akıma kapılan Sakine Yavuz (55), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hurmalık köyünde meydana geldi. Bahçede park halinde olan otomobilini temizlemek isteyen Sakine Yavuz, elektrik süpürgesini kullanabilmek için evinden yaklaşık 20 metrelik uzatma kablosu çekti. Yavuz, makinenin fişini prize taktığı sırada elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Yavuz'un yere yığıldığı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un öldüğünü belirledi.Sakine Yavuz'un cansız bedeni, Rize Adli Tıp morguna kaldırıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci

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