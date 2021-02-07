Elektrikli otobüsün ilk test sürüşü yapıldı
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Elektrikli otobüsün ilk test sürüşü yapıldı

07.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:28
Elektrikli otobüsün ilk test sürüşü yapıldı

Antalya'da nostalji tramvay hattında hizmet vermesi planlanan elektrikli otobüsün ilk test sürüşü yapıldı.

Antalya'da nostalji tramvay hattında hizmet vermesi planlanan elektrikli otobüsün ilk test sürüşü yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elektrikli otobüslerin, Müze-Zerdalilik arasında tek hat olarak işletilmekte olan nostalji tramvay sistemine entegre edilerek hizmet vermesi hedefleniyor.

Uzunluğu 10,7 metre olan elektrikli otobüsün ilk test sürüşüne katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, deneme sürüşü gerçekleştirilen aracın tamamen yerli üretim olduğunu belirtti.

Elektrikli otobüsün, günün şartlarına uygun konforlu, sessiz, çevre dostu ve engellilerin de çok rahatlıkla kullanabilecekleri bir ulaşım aracı olduğunu kaydeden Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Egzoz emisyonu sıfır olan elektrikli araç, 90 kişi kapasiteli. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz deneme sürüşlerini bir ay süresince Antalya halkımızla paylaşarak devam edeceğiz. Diğer yerli üreticilerinde araçlarını deneme sürecine tabi tutacağız. Kullanımına uygun olursa da nostaljik tramvayların bu elektrikli otobüslerle revizyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımız vatandaşlarımızın şehir içi seyahatlerinin konforunu artırmak ve memnuniyeti sağlamak için."

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç da Antalyalıların nostalji tramvayı sevdiğini ancak teknik sorunlar yaşandığına dikkat çekti.

Dünyada bu tür yeni teknolojilerin hep gözde olduğunu vurgulayan Tonguç, "Kentimiz için bisikletli ulaşımı ve toplu ulaşımı önemsiyoruz. Bunun için de elektrikli otobüsleri Antalya ulaşımına kazandırmak istiyoruz." dedi.

Test sürüşüne, Antalya Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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