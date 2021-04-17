Elektrikli motosikletle dereye uçan Rus turist kurtarıldı
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Elektrikli motosikletle dereye uçan Rus turist kurtarıldı

Elektrikli motosikletle dereye uçan Rus turist kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde üç tekerli elektrikli motosikletle dereye uçan Rus Vera Khestaeva (25) kurtarıldıktan sonra özel bir hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde üç tekerli elektrikli motosikletle dereye uçan Rus Vera Khestaeva (25) kurtarıldıktan sonra özel bir hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Manavgat'a tatile gelen Rus vatandaşı Vera Khestaeva, bir firmadan kiraladığı 07 ACB 176 plakalı üç tekerli elektrikli motosikletle Evrenseki ve Ilıca mahalleleri arasından geçen Ilıca Deresi'ne uçtu. Yaklaşık 4 metreden dereye düşen Vera Khestaeva yaralandı. Khestaeva'yı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarttı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Vera Khestaeva, özel bir hastaneye götürüldü. Vera Khestaeva'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.


Elektrikli motosikletle dereye uçan Rus turist kurtarıldı
Elektrikli motosikletle dereye uçan Rus turist kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

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