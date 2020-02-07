Elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında
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Elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında

Konya'da bir kişinin, iş yeri önünde bulunan elektrikli motosikleti güpegündüz çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

07.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:39
Elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında

'da bir kişinin, iş yeri önünde bulunan elektrikli motosikleti güpegündüz çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Olay, merkez ilçesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüpçülük yapan Adem Ayyıldız elektrikli motosikleti ile cadde üzerinde bir müşterisine tüp götürdü. Tüpü teslim etmek için iş yerine giren Adem Ayyıldız'ın arkasından kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir şahıs gelerek elektrikli motosikleti sürükleyerek götürdü. Tüpü teslim ettikten sonra dışarıya çıkan Adem Ayyıldız, elektrikli motosikletin yerinde olmadığını görünce çalındığını anladı. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Adem Ayyıldız, elektrik bisikletin çalındığını anlayınca polise verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın etrafı kontrol ettikten sonra iş yerinin önüne gelerek elektrikli motosikleti soğukkanlı bir şekilde alarak götürdüğü yer alıyor.


Elektrikli motosikletin sahibi Adem Ayyıldız, müşterisine tüp götürmek için gittiği yerde dakikalar için elektrikli motosikletin çalındığını ve görüntüler olmasına rağmen bulunamadığını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA
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