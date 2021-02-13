Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti
13.02.2021 13:28 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:32
MUĞLA'nın Milas ilçesinde yalnız yaşayan Saniye Jale Karslı (71), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde yalnız yaşayan Saniye Jale Karslı (71), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
- Muğla
Boğaziçi Mahallesi Feza Sitesi'nde yalnız yaşayan Saniye Jale Karslı'nın evinde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören site sakinleri itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerin gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak içeride Karslı'nın cansız bedeni bulundu. Jandarma, soruşturma başlatırken, yangına elektrikli ısıtıcının neden olduğu tahmin ediliyor.
- Muğla
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ