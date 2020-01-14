Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu
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Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 90 yaşındaki yaşlı adam, elektrikli battaniyeye idrar kaçırdığı için oluşan elektrik şasesinden çıkan yangında hayatını kaybetti.

14.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:39
Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

'nin ilçesinde 90 yaşındaki yaşlı adam, elektrikli battaniyeye idrar kaçırdığı için oluşan elektrik şasesinden çıkan yangında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yenice Haruniye Mahallesi Ömerler Sokak'ta ikamet eden 90 yaşındaki 9 çocuk babası , yalnız yaşadığı evinde uyurken, kullandığı elektrikli battaniyenin prizinden yangın çıktı. Yakınları yaşlı adamın evinden duman çıktığını fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın elektrikli battaniyeye idrarını kaçırdığı için oluşan elektrik şasesinden yangının çıktığı tahmin edilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Ölen Mehmet Akan'ın torunu Mehmet Akan dedesinin prostat sorunu olduğunu belirterek, "Battaniyesine idrar kaçırdığı, bu yüzden dolayı da elektrik kontağı oluşup yangın çıktığı düşünülüyor. Dedemde prostat vardı. Bundan dolayı da sıkıntı yaşıyordu" şeklinde konuştu.


Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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