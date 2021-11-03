Elektrikli battaniye can aldı

DÜZCE (İHA) - Düzce'de elektrikli battaniye ile uyuyan Şenol Yılmaz, battaniyenin arızalanması sebebiyle hayatını kaybetti.

Olay, Aziziye Mahallesi 986 Sokak üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol Yılmaz (40) arkadaşıyla birlikte kaldığı evde elektrikli battaniyeyi prize takarak uyumaya başladı. Sabah saatlerinde evde yanık kokusu alan Yılmaz'ın arkadaşı panikle dışarı çıkarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemede, elektrik çarpan Şenol Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yılmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE