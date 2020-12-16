Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı
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Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı

16.12.2020 09:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:53

- Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı Iğdır'da enerji nakil hattına takılan güvercinler Iğdır Belediyesi ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu kurtarıldı.

- Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı

IĞDIR - Iğdır'da enerji nakil hattına takılan güvercinler Iğdır Belediyesi ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu kurtarıldı.

Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan elektrik nakil tellerine takılan 2 güvercini gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayaklarına bağlanan ip nedeniyle elektrik tellerinde asılı kalan güvercinleri kurtardı. Gerekli bakımlarının yapılması için güvercinler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı
Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı
Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı
Elektrik tellerine takılan güvercinler kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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