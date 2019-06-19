Elektrik kurumunda 600 bin TL'yi zimmetine geçiren 2 kişiye gözaltı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Elektrik Kurumu'nun (KIB-TEK) Gazimağusa ilçesi şubesinde çalışan 2 kişi, müşterilerinden tahsil ettikleri 592 bin 675 TL'yi zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

?Gazimağusa ilçesinde önceki gün bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, KIB-TEK'te çalışan Deniz G. ile Toner T.'yi gözaltına aldı. Müşterilerden tahsil ettikleri paraları zimmetlerine geçirdikleri belirlenen 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, iki şüphelinin 1 Ocak 2017 ile 1 Haziran 2018 yılları arasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nu 592 bin 675 TL dolandırdığını bildirdi.

Mahkeme, şüphelilerin 10'ar bin TL nakdi, 100'er bin TL'lik de senet imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.



Kaynak: DHA

- Lefkoşa