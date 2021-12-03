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Elektrik kontağından çıkan yangında can pazarı yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elektrik kontağından çıkan yangında can pazarı yaşandı Sivas'ta bir apartmanda elektrik kontağından çıkan yangında içeride mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı Sivas'ta bir apartmanda elektrik kontağından çıkan yangında içeride mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

SİVAS (İHA) - Elektrik kontağından çıkan yangında can pazarı yaşandı

Sivas'ta bir apartmanda elektrik kontağından çıkan yangında içeride mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta bir apartmanda elektrik kontağından çıkan yangında içeride mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.30 sıralarında Sivas Danişment Gazi mahallesinde bulunan 6 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İ.D.'ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede odalara sıçradı. Evden duman geldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanda bulunan 6 vatandaşı kurtararak söndürme çalışmalarına başladı. Yangından kurtarılan vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen hamile bir kadın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik kontağından çıkan yangında can pazarı yaşandı

Elektrik kontağından çıkan yangında can pazarı yaşandı

Elektrik kontağından çıkan yangında can pazarı yaşandı

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İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri

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