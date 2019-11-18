Elektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül etti

18.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:52

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Karakaş köyünde elektrik kontağından çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın öğle saatlerinde yaşandı. Karakaş köyünde yaşayan Yaşar Özel'e ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan yana olan diğer evlere sıçradı.

Kaynak: DHA