Elektrik Kesintisi
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Elektrik Kesintisi

Elektrik Kesintisi
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12. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi 720, 729, 716, 714 Şehit Umut Sakaroğlu (Cumhuriyet) Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

12. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi 720, 729, 716, 714 Şehit Umut Sakaroğlu (Cumhuriyet) Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi, Ceyhan, NamıkKemal, Beyler Yurdu, Yiğitler, Fevzi Çakmak, Sılam, Yakut, Cengiz Topel, Mevlana, Piri Reis, Nülifer, Deliçay, Devlet Demir Yolu, Devran, İbni Sina, Vuslat, Yağmur, Ceylanlar, E. 5 Karayolu, Şht. Muhsin Ataç, Çıngı Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi Değirmen Başı, Sahil Yolu 1, Sahil Yolu 2, Hoca Ahmet Yesevi, İlhanlar, Deniz, Hatay, Düşüncem, Çaykara Sokaklarına 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi; İnönü, Akdeniz, Açelye, Menekşe Sokaklarına 10: 30-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi, Ihlamur, Aydın Sokaklarına 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Çınarbaşı, Koruhöyük, Sapanözü, Bintaş, Aşağıkarafakılı, Dervişpaşa, Girne, Akbez, Yeniyapan, Gazeluşağı, Haydarlar Mahallesine 11: 30-15: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesi Topallar/2 ve Topallar/4 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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