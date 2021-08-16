Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu

Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Evrenseki Turizm Bölgesinde, kablodan patlamalar eşliğinde çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Evrenseki Turizm Bölgesinde, kablodan patlamalar eşliğinde çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı.

Evrenseki Turizm Yolu üzerinde Zekiye Özhatun Camii önünde patlamalar eşliğinde etrafa saçılan tellerdeki kıvılcımlar geceyi aydınlatırken, caddede bulunan esnaflar ve turistler yaşananları endişe içerisinde izledi. Patlamaların başlamasıyla birlikte jandarma, itfaiye ve arıza ekipleri olay yerine sevk edilirken, kıvılcımların ardından tutuşan kuru otlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamaların ardından olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, aşırı yüklenme nedeniyle bakslar arasındaki besleme kablosunun yanması nedeniyle patlama ve etrafa kıvılcım saçıldığı belirledi. Arıza ekipleri, iş makinesiyle kazmak suretiyle patlamanın olduğu yeri belirledikten sonra yanarak kopan kabloları yeniledi. Kablonun yenilenmesinin ardından kesilen elektrik yeniden verildi. - ANTALYA

Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu
Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alanya'da balıkçı barınağında yangın paniği! Alevlerin içinde kalan 4 tekne küle döndü
Alanya'da balıkçı barınağında yangın paniği! Alevlerin içinde kalan 4 tekne küle döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Meral Akşener
Magazin Kibariye Demet Akalın Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Caner Erkin Rıza Kayaalp Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elektrik hatlarındaki kıvılcımlar panik oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:24:56. #1.16#

title