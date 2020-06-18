Elektrik faturasında online ödeme dönemi Sosyal izolasyona katkı sağlayarak müşterilerini salgın riskinden korumak isteyen Türkerler VEPSAŞ, veznelerde oluşan yoğunluğu azaltmak için elektrik faturalarının çağrı merkezi kanalıyla ya da web sitesinin online işlemler menüsünden de kolaylıkla yapılabileceğini duyurdu.

Sosyal izolasyona katkı sağlayarak müşterilerini salgın riskinden korumak isteyen Türkerler VEPSAŞ, veznelerde oluşan yoğunluğu azaltmak için elektrik faturalarının çağrı merkezi kanalıyla ya da web sitesinin online işlemler menüsünden de kolaylıkla yapılabileceğini duyurdu.

Korona virüs sürecinin normalleşmeye başladığı bugünlerde sosyal mesafe ihlallerinin olması "ikinci dalga" endişesini de beraberinde getirdi. Pandemiyle mücadele edilen günlerdeki kazanımların normalleşme sürecinde kaybedilmemesi için sosyal izolasyona dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş; "Müşterilerimiz, 0 850 211 24 24 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ya da www.vepsas.com.tr internet adresimizin online işlemler menüsünden fatura ödemelerini rahatlıkla yapabilmektedir. Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren hizmet merkezlerimizde en yüksek hijyen önlemlerini aldık. Müşterilerimizin, fatura ödemek için şubelerimize gelene kadar ki sosyal etkileşimleri nedeniyle virüse maruz kalma riskini azaltmak için online ödeme kanallarımızı tercih etmelerini ya da otomatik ödeme talimatı vermelerini öneriyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA