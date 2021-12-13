Elektrik direğine tırmanan genç akıma kapılıp öldü

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da iddiaya göre 17 yaşındaki genç bir parkın elektrik direğine çıktığı sırada akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hüseyin Zont (17), Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan bir parktaki elektrik direğine tırmandı. Zont daha sonra elektrik akımına kapılarak yere düştü. Zont'un yanındaki arkadaşı L.K durumu ağabeyine bildirdi. Hüseyin, ağabeyi tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahelelere rağmen Hüseyin kurtarılamadı. Gencin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Şubeye bağlı polisler, Hüseyin 'in yanında bulunan arkadaşı L.K'nın ifadesi almak üzere emniyete götürdü. - ADANA

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