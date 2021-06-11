Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı
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Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı

Elektrik direğine çarpan kamyonette sıkışan kardeşleri itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan kamyonette bulunan iki kardeş sıkışarak yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan kamyonette bulunan iki kardeş sıkışarak yaralandı. Yaralı gençleri itfaiye güçlükle kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, Mehmet Kürşat Şahiner yönetimindeki 07 UP 725 plakalı ticari araç yoldan çıktı. Önüne motosiklet çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen kamyonet, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yolcu Adem Şahiner ve sürücü Mehmet Kürşat Şahiner itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan kardeşler, olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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