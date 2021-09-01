Elektrik direğindeki kabloları keserken akıma kapılıp öldü
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Elektrik direğindeki kabloları keserken akıma kapılıp öldü

Elektrik direğindeki kabloları keserken akıma kapılıp öldü
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da elektrik hattı direğindeki kabloları keserken akıma kapılan kişi öldü.

KONYA'da elektrik hattı direğindeki kabloları keserken akıma kapılan kişi öldü. Polisin kablo hırsızlığı girişiminde öldüğünü değerlendirdiği kişinin kimliği araştırılıyor. 

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi İlginç Sokak'ta meydana geldi. Elektrik hattı direğindeki kabloları kesen 1 kişi, akımına kapılarak yaklaşık 8 metreden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.   


Elektrik direğindeki kabloları keserken akıma kapılıp öldü
Elektrik direğindeki kabloları keserken akıma kapılıp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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