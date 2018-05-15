Elektrik Direği Kaldırılmayınca Direği Binanın Köşesinden Geçirdi!
Giresun'da inşaatın köşesinde bulunan beton elektrik direği, yetkililer tarafından kaldırılmayınca inşaat sahibi binayı tamamladı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde yapılan bir binanın köşesindeki elektrik direği görenleri hayrete düşüyor.
İNŞAAT SAHİBİ BAŞVURDU ANCAK ELEKTRİK DİREĞİ KALDIRILMADI
İlçenin Acısu Caddesi üzerinde bulunan araziye geçtiğimiz aylarda başlatılan bina inşaatı devam ederken, arazinin hemen içerisinde bulunan elektrik direği iddialara göre inşaat sahibinin Çoruh Aksa Elektrik şirketinin Bölge Müdürlüğü'ne başvurmuş olduğu halde kaldırılmadı.
BİNA YAPIMI DEVAM EDERKEN İŞÇİLER TEHLİKEDE
Sonuç alınamamasıyla birlikte inşaat yapımına devam edilirken, binanın köşesinde kalan elektrik direği inşaatta çalışanlar içinde tehlike saçmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili inşaat sahipleri yaptıkları açıklamada "Bu direk için Elektrik Şirketi'nin Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvuru yaptık. Arsamızın bitişiğinde olan bu direğin kaldırılması için yetkililere konuyu aktardık fakat hiçbir şekilde cevap alamadık. Şimdi bizlerde bu aşamadan sonra yetkililerinin gerekli işlemleri yapıp tehlike arz eden bu elektrik direğinin kaldırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.
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Hehe akp dikmiş o direği oraya hemen bağladılar akpyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Insaat direkle guclendirilmesi yapıldı deprem e hazirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Önlem alınması için illa bir veya bir kaç canın gitmesi mi lazım.. 2013 yılında Gözümün önünde buna benzer durumda 2 işçi akıma kapıldı ve öldü... ilgili kurumlara dilekçede verilmişti.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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akape zihniyetinden daha ne beklenir.Cevap Yaz 4 5 Yayından KaldırAHKP: avanta masraf vermeden olmaz aga. . .2 Yayından Kaldır