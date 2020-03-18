Elektrik Dağıtım Sektörü, Kovid-19 virüsüne karşı aldıkları tedbirleri açıkladı
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Serhat Çeçen, Güncel

Elektrik Dağıtım Sektörü, Kovid-19 virüsüne karşı aldıkları tedbirleri açıkladı

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, olası kriz anında vatandaşa kesintisiz elektrik sunmak için eylem planlarının hazır olduğunu vurguladı.

18.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:12
Elektrik Dağıtım Sektörü, Kovid-19 virüsüne karşı aldıkları tedbirleri açıkladı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Kovid-19 (Koronavirüs) virüsünün etkilerini azaltmaya yönelik elektrik dağıtım şirketlerinin aldığı bir dizi tedbiri açıkladı. Yaşanan süreçte tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey tedbirleri sürecin başından bu yana sıkı bir şekilde aldıklarını hatırlatan Çeçen, vatandaşa kesintisiz enerji sunmak için Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketinin genelinde ve özelinde bazı önlemleri ilk günden itibaren ivedilikle hayata geçirdiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Dünyada yayılan ve ülkemizi de tehdit eden Kovid-19 virüsüne karşılık hazırlıklı olmak için tüm tedbirimizi aldık. Sektör olarak ilk etapta tüm toplantı ve eğitimleri Nisan sonuna kadar erteledik.Hizmet binalarımıza ve hizmet noktalarına Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 14 Kural afişini asarak ve bilgilendirme yaptık. Hizmet sektöründe olduğumuz bilinciyle, hiçbir çalışanımızı riske etmeden vatandaşımıza kesintisiz ve kaliteli elektrik sunma anlayışımızı sürdüreceğiz. Tüketicilerimizin bu süreçte abonelik veya fatura işlemleri için online mecraları tercih ederek sosyal teması minimuma indirmeleri önem arz ediyor."

ENERJİ ARZININ DEVAMLILIĞI İÇİN EYLEM PLANI

Enerji arzının devamlılığı için eylem planı oluşturduklarını dile getiren Çeçen, salgın sürecinde arızalara müdahale için ekip ve ekipmanların sistematiğinin kurulmasını sağladıklarını duyurdu. Çeçen, "Sınırlı ve geniş etkili senaryoları belirleyerek, iş kurtarma süreçlerimizi masaya yatırdık." diye konuştu.

ULUSLARARASI SEYAHATLER DURDURULDU

Çalışanlar için aldıkları önlemleri sıralayan Çeçen şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası seyahatleri durdurarak, seyahat eden tüm personel için 14 gün karantina uygulamasını başlattık. Tüketici birimlerimizi maske ve eldivenle çalışması için bilinçlendirdik. Yemekhanelerde tek kullanımlık servislere geçildi ve sıkışıklık olmaması için yemek süreleri uzatıldı. Saha personelimiz hariç çalışanlarımızın evden çalışabilmesi için de altyapı hazırlıklarına başlandı.

Ayrıca, bazı Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü birimlerimizin şirket girişlerine termal kamera kurulumunu yaparak hem vatandaşlarımızın hem çalışanlarımızın kontrolünü sağlamayı amaçlıyoruz. Onların güvenliği bizim için her şeyden daha değerli."

"ÇALIŞANLARIMIZ BİLGİLENDİRİLDİ"

Çeçen sözlerine şöyle devam etti:

"Yüksek risk grubunda bulunan (hamile, kronik hastalıklar (şeker-tansiyon-kalp hastaları vb.), kanser, karaciğer, böbrek yetmezliği, akciğer hastaları vb.) personel için ilave tedbirleri aldık. İşyeri hekimleri tarafından küçük ilçeler haricindeki lokasyonlarda çalışanlara korona virüsünden korunma yolları hakkında bilgilendirme seminerleri yapıldı. Yüklenicilere korona virüsle ilgili bilgilendirme maili gönderildi, çalışanlarını söz konusu önlemler hakkında bilgilendirmeleri ve çalışanlarında şüpheli vaka görüldüğünde dağıtım şirketine bilgi verilmesi istendi.

Şirketlerimiz özelinde ve genelinde çalışanlarımıza düzenli duyurular yapılarak hem seyahat, kişisel hijyen gibi önlemler aktarıldı hem de kendilerinde veya aile üyelerinde şüpheli vaka görülmesi halinde bildirim yapacakları e-posta adresi duyuruldu. Çalışanlarımızda veya çalışanlarımızın aile üyelerinden birinde veya yüklenici şirket personelinde şüpheli vaka görülmesi halinde yapılacakları içeren (binanın temizlenmesi, temas edilen kişilerin belirlenmesi, işyerinden uzaklaştırılması, tekrar normale dönüşün sağlanması vs.) müdahale planları hazırlanıyor."

HİZMET YERLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Serhat Çeçen, Kovid-19 virüsüne karşı elektrik dağıtım sektörünün aldığı önlemler kapsamında hizmet birimlerinde tüm giriş ve çıkışların düzenli olarak dezenfekte edildiğine dikkati çekerek şu bilgilendirmede bulundu: "Türkiye genelindeki elektrik dağıtım şirketleri, şirket giriş çıkışlarına ve tüm katlara el dezenfektan ünitelerinin kurulumunu da gerçekleştirdi. Ayrıca şirket içinde çalışanlar virüsten korunma yöntemleri konusunda iç iletişim çalışmasıyla düzenli olarak bilgilendiriliyor. Asansörler günde 3 kez dezenfektanla temizleniyor. Ortak kullanılan tüm şirket araçları dezenfekte edildi ve araçlara dezenfektan konuldu; sürücüler aracı aldığında ve teslim ettiğinde dezenfekte ediyor."

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Kaynak: Bültenler

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