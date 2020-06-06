Elektrik çarptı sanılan usta kalp krizinden öldü
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Elektrik çarptı sanılan usta kalp krizinden öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, elektrik ustası Erol Kalafat (48), çalıştığı sırada bir anda yığıldı.

Elektrik çarptı sanılan usta kalp krizinden öldü
06.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:39

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, elektrik ustası Erol Kalafat (48), çalıştığı sırada bir anda yığıldı. Elektrik çarptığı sanılan Kalafat, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bozahane mevkiinde meydana geldi. Elektrik ustası Erol Kalafat, bir iş yerinin elektrik tamiratını yaparken rahatsızlandı. Çevredekilerin elektrik çarptığını sandığı  Kalafat  için sağlık ekiplerine haber verildi. Kalafat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir  hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kalafat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalafat'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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