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Elektrik arıza ekiplerinin 'kar' mücadelesi

Elektrik arıza ekiplerinin 'kar' mücadelesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu'nun Kumru ilçesinde elektrik dağıtım şirketine bağlı arıza ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde meydana gelen arızalara müdahale ediyor.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde elektrik dağıtım şirketine bağlı arıza ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde meydana gelen arızalara müdahale ediyor.

Ordu'da günlerdir etkili olan ve yüksek kesimli bölgeler ile yaylalarda şiddetini devam ettiren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüksek kesimli bölgelerde meydana gelen elektrik arızaları için ise ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk ediliyor. Kumru ilçesindeki YEDAŞ ekipleri, kimi zaman yoğun kar nedeniyle arızalara ulaşmakta güçlük çekerken, araçlara takılan zincir yardımıyla yollarına devam ediyor. Ekipler, ulaştıkları arıza bölgesinde sorunu çözerek, yeniden enerji dağıtımını yapıyor. - ORDU

Elektrik arıza ekiplerinin 'kar' mücadelesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fırtına, Kumru, Ordu, kar, Yerel, Haber

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