Elektrik akımına kapılan fındık işçisi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık hasat sezonu için kente gelen mevsimlik tarım işçisi genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık hasat sezonu için kente gelen mevsimlik tarım işçisi genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kösebucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden kente fındık hasat sezonu için gelen 17 yaşındaki Belkize Çelik isimli genç kız, elektrik akımına kapıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı