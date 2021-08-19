ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUĞU TOPRAĞA GÖMÜP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİLER
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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUĞU TOPRAĞA GÖMÜP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİLER

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUĞU TOPRAĞA GÖMÜP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'da, elektrik direğindeki kuş yuvasına bakmak için tırmandığında akıma kapılıp baygınlık geçiren Mert Artan'ı (9) gören çobanlar, enerjiyi atması için çocuğu toprağa gömüp, sağlık ekibinin gelmesini bekledi.

AĞRI'da, elektrik direğindeki kuş yuvasına bakmak için tırmandığında akıma kapılıp baygınlık geçiren Mert Artan'ı (9) gören çobanlar, enerjiyi atması için çocuğu toprağa gömüp, sağlık ekibinin gelmesini bekledi. Vücudunun büyük bölümü üçüncü derecede yanan Artan, Toprağa gömdüklerini hatırlamıyorum dedi.

Olay, 1 Ağustos'ta Taşlıçay ilçesi Balıklıgöl köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla köyün biraz dışındaki tarlada oyun oynayan Mert Artan, elektrik direğinin üzerindeki kuş yuvasını gördü. Yuvada ne olduğunu merak eden çocuk, direğe tırmanmaya başladığı sırada elektrik akımına kapıldı ve yere düştü. Çevredekiler, çocuğun hareketsiz halde olduğunu gördü. Bu sırada koyun otlatan çobanlar Metin Özcan ile Yaşar Artan, çocuğun üzerindeki enerjiyi atması için kafası dışarıda kalacak şekilde, tarla fareleri tarafından açıldığını öne sürdükleri toprağa gömdü ve sağlık ekibinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Mert Artan'ı ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Artan, buradaki müdahalenin ardından da Erzurum Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi.

'TARLA FARELERİNİN AÇTIĞI ÇUKURA GÖMMÜŞLER'

Vücudunda yanık ve kırıklar bulunan Mert Artan'ın yanından ayrılmayan babası Mirze Artan, çobanların oğlunun hayatını kurtardığını belirterek, Çocuğum akıma kapıldığında Iğdır'daydım. Minibüsle yolcu taşımacılığı yapıyorum. Yeğenim haber verdi. Geldim fakat oğlumu hastaneye götürmüşlerdi. Ağrı'ya gittim. Oradan bizi Erzurum'a sevk ettiler. Bir hafta gibi bir süre yoğun bakımda kaldı. Şimdi çok şükür durumu iyi. Oğlumun omuriliğinde çatlak var. Ciğerleri düşmeden dolayı zedelenmiş. Kafasını yere çarpmasından dolayı kafatası kırılmış ve 20'den fazla dikiş atıldı. Bu kadar kısa sürede toparlayacağını sanmıyordum. Düştüğünü çobanlar görüyor ve koşup çocuğumu toprağa gömüyor. Tarla farelerin açtığı çukurlara elleriyle kazarak koyuyorlar. Beş dakika sonra nabız atmaya başlıyor ve hayata döndürüyorlar. Çobanlara teşekkür ediyorum diye konuştu.

Yuvanın içini merak ettiği için direğe tırmanmak istediğini söyleyen Mert Artan ise, Direğe birkaç basamak çıkmıştım ki elektrik çarptı. O sırada yere düştüm. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Beni toprağa soktuklarını da hatırlamıyorum dedi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUĞU TOPRAĞA GÖMÜP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİLER
ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUĞU TOPRAĞA GÖMÜP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİLER
ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUĞU TOPRAĞA GÖMÜP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİLER
ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUĞU TOPRAĞA GÖMÜP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİLER
ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUĞU TOPRAĞA GÖMÜP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİLER
ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUĞU TOPRAĞA GÖMÜP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİLER
ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUĞU TOPRAĞA GÖMÜP, SAĞLIK EKİBİNİ BEKLEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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