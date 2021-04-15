Elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Güroymak ilçesinde elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş vefat etti.

Güroymak'ın Bağlar Mahallesi'nde kendisine ait inşaatı devam eden binada akıma kapılan Uğiş, ağır yaralandı. İnşaattakiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğiş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceğlu, partililer ile Uğiş'in yakınları hastaneye geldi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Uğiş, 2014 yılından bu yana AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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