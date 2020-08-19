Elektriği doğadan kendisi üretti, Türk bayraklarını aydınlatmayı başardı
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Elektriği doğadan kendisi üretti, Türk bayraklarını aydınlatmayı başardı

Elektriği doğadan kendisi üretti, Türk bayraklarını aydınlatmayı başardı Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatan ve bayrak aşığı Ahmet Özdemir, topladığı atık malzemelerden geliştirdiği sistemlerle elektrik üretmeyi başarıp çevresindeki Türk bayraklarını gece aydınlatmayı başardı Sivas'ın...

19.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:59

Elektriği doğadan kendisi üretti, Türk bayraklarını aydınlatmayı başardı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatan ve bayrak aşığı Ahmet Özdemir, topladığı atık malzemelerden geliştirdiği sistemlerle elektrik üretmeyi başarıp çevresindeki Türk bayraklarını gece aydınlatmayı başardı

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde vatan ve bayrak aşığı Ahmet Özdemir, topladığı atık malzemelerden geliştirdiği sistemlerle elektrik üretmeyi başarıp çevresindeki Türk bayraklarını gece aydınlatmayı başardı.

Sivaslı olan ancak İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özdemir, vatan ve bayrak sevgisi ile dikkat çekiyor. 20 yıllık elektrik ustası olan Özdemir, tatil günlerini memleketi Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyüne gelerek burada geçiriyor. Köyünde cami ile piknik alanında ve bağ bahçesinde bulunan Türk bayraklarının geceleri karanlıkta gözükmediğini fark ederek aydınlatmak isteyen Özdemir, kolları sıvadı. Rüzgar, güneş ve suyun gücünü kullanarak enerji üreten Özdemir, hurdacılardan topladığı atık malzemeler ve hayırseverlerin de desteğiyle bir aydınlatma sistemi kurdu. Yaklaşık 500 liraya kurduğu sistem ile Türk Bayraklarını aydınlatmayı başaran Özdemir, yaptığı düzeneği sosyal medyada paylaşınca oldukça beğeni aldığını söyledi.

Hava karardığı da otomatik aydınlanıyor

Ahmet Özdemir, Türk bayraklarının geceleri otomatikmen aydınlandığını belirterek, "Bu yaptığım su çarkını hobi amaçlı yapmıştım. Bunu ben şanlı bayrağımızı aydınlatma olarak kullandım. Elektrikli bisiklet motoru 16 tanede var yap küreyi kullandım. Buradan elde ettiğim enerjiyi de hiç depolamadan direk bayrağımızın aydınlatmasında kullandım. Bu sistem yukarıdan gelen suyu borularda sıkıştırarak çarka vurmasıyla oluşuyor. Caminin kubbesine de bir tane koydum. Hem güneş enerjisi hem de rüzgar gülüyle çalışıyor. Güneş olmazsa rüzgardan aldığı enerjiyi depoluyor. Rüzgar olmazsa güneşten aldığı enerjiyi depoluyor. Akşam hava karardı mı otomatik Türk Bayrağımız aydınlanıyor. Sabaha karşıda otomatik kendi kapanıyor. Sosyal medyada bir sayfada paylaştım. Tepkileri merak ettim. Yanlış bir şeyler yaptım mı diye. Burada da çok güzel tepkiler aldım" dedi.

Elektriği doğadan kendisi üretti, Türk bayraklarını aydınlatmayı başardı

Kaynak: İHA

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