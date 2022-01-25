Electronic Arts, Star Wars oyunları hakkında önemli bir açıklama yaptı

Electronic Arts, Apex Legends geliştiricisi Respawn Entertainment'ın üç yeni Star Wars projesinde çalışma sağlayacak Lucasfilm Games ile olan ortaklığını genişlettiğini duyurdu.

Electronic Arts tarafından yapılan açıklamaya göre Star Wars oyunlarının yapımcılığını üstlenen Respawn Entertainment Star Wars Jedi: Fallen Order'in devamı da dahil olmak üzere üç yeni Star Wars oyununun daha yapım aşamasında olduğu ortaya çıktı.

EA, aynı anda 3 Star Wars oyunu üzerinde çalışıyor

İlk olarak, yeni bir Star Wars birinci şahıs nişancı oyunu, eski LucasArts ve Medal of Honor'un yaratıcılarından daha önce Battlefront oyunları üzerinde çalışmış Peter Hirscmann tarafından yönetiliyor.

EA, Respawn yeni Star Wars strateji oyununu üretecek, Bit Reactor ise oyunun geliştirilmesine öncülük edecek. Respawn ise oyunları denetleyecek.

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