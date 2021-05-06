Electronic Arts, Metalhead Software'ı bünyesine kattı
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Electronic Arts, Metalhead Software'ı bünyesine kattı

Electronic Arts, Metalhead Software'ı bünyesine kattı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Açıklama Electronic Arts'dan geldi ve Metalhead Software'ı satın aldıklarını açıkladı. Böylelikle Metalhead Software, Electronic Arts çatısı altında hizmet vermeye başlayacak.

Electronic Arts yaptığı açıklama ile Metalhead Software'ı bünyesine kattığını duyurdu. İki ekibin işbirliği bakalım neler getirecek detaylar haberimizde!

Kanada, Victoria merkezli stüdyo Metalhead Software, Super Mega Baseball serisi ile ün kazandı.

Bu işbirliği ile beraber Electronic Arts'ın EA Sports departmanı ve Metalhead Software beraber çaba göstererek Super Mega Baseball serisini güçlendirecek yeni oyun ve spor deneyimleri geliştirecek.

ESA Sports başkan yardımcısı ve genel müdürü Cam Weber konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. "Hepimiz Super Mega Baseball'un hayranıyız ve Metalhead ekibinin çalışmalarına uzun zamandır takdir ediyoruz. Spor oyuncuları arasında benzersiz ve sevilen bir seri. Denge ve oynanış derinliği ve eşsiz içerikleri, arkadaşlarla birlikte oynamayı eğlenceli kılıyor. Ekibi desteklemek ve yatırım yapmak için sabırsızlanıyor ve böylece dünyanın dört bir yanındaki spor hayranları için daha fazla inanılmaz oyun oluşturabilirler."

Metalhead Software kurucularından Scott Drader ise, "Ekibimiz, arcade tarzını derin oynanışla benzersiz bir şekilde birleştirmek ve yenilikçi co-op ve rekabetçi çok oyunculu deneyimler sunmak için yıllar boyunca çok sıkı bir şekilde çalıştı. Yeni açılan bu sayfada, oyunlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve oyunlarımızın geliştirilmesinde bazı iddialı adımlar atmak için Electronic Arts'ın gücünden ve erişiminden faydalanacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." diyerek cümlelerini tamamladı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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