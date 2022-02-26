Elden Ring Steam Oyuncu Sayısıyla Dark Souls 3'ü Altıya Katladı

Elden Ring Steam üzerinde 764,000 eş zamanlı oyuncuya ulaştı. 25 Şubat 2022'de çıkış yapan oyun Dark Souls 3'ün rekorunu altıya katlamayı başardı.

FromSoftware tarafından geliştirilen açık dünya RPG oyunu geçtiğimi gün çıkış yaptı. Aldığı yüzlerce olumlu incelemeden sonra Metacritic üzerinde 95 puana erişen Elden Ring, şimdiden oyun dünyasının en başarılı oyunlarından biri olarak görülüyor.

Steam üzerinde erişime açılır açılmaz yüzbinlerce kullanıcı tarafından oynanan yapım geliştiricinin en popüler oyunu oldu. Eş zamanlı olarak 764,385 Steam kullanıcısı tarafından deneyim edilen yapımın önümüzdeki günlerde daha yüksek bir sayıya ulaşması bekleniyor.

Geliştirici ekibin bir önceki oyunu olan Dark Souls 3 ise eş zamanlı olarak en fazla 130,000 oyuncu tarafından oynanmıştı. Souls serisinin üçüncü halkası oyuncuları saç döktüren karanlık bir yolculuğa davet etmiş ve çeşitli mekanik değişiklikleri dolayısıyla hayranlardan eleştiri almıştı.

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FromSoftware ve Hidetaka Miyazaki'nin adeta magnup opus'u olarak nitelendirilen Elden Ring ise Dark Souls 3'ün başarısını neredeyse altıya katladı. Oyun Steam'de en çok oynanan oyunlar arasında 7.sıraya yerleşti.

Elden Ring Hakkında

Souls serisinin ruhani devamı niteliğindeki Elden Ring ise önceki oyunların benimsediği oynanış mekaniklerini bünyesinde barındırıyor. Yüksek riskin oyuncuyu ödüllendirdiği bu sistemde oyuncunun düşmanın saldırılarını öğrenmesi isteniyor.

Bu süreçte tekrar deneme, düşmanı anlama ve karakter geliştirme gibi bileşenler ise Soulsborne oyunlarının temelini oluşturuyor. Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Hidetaka Miyazaki ise bu zorluk seviyesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Oyunun geliştirme sürecinde verdiği demeçlerle "anlamsız bir zorluk olmamasına önem verdik" diyen Miyazaki, ekibiyle beraber Souls formülünün en başarılı yanlarını son oyuna aktarmış. Oyuncunu defalarca kez başarısız olarak ilerleme kaydettiği bu öğrenme süreci, oyunun nefis açık dünyasıyla birleşerek ortaya harika bir deneyim çıkarıyor.

Dolayısıyla oyun dünyasının heyecanla beklediği Elden Ring Steam üzerindeki başarısını önümüzdeki günlerde büyük oranda artıracaktır.

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