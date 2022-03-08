Elden Ring'in Steam'de 10 milyon barajını aştı

Uzun zamandır çıkması beklenen aksiyon rol yapma oyunu Elden Ring, oyuncuları kendi dünyasına çekerek üzerlerinde büyük bir büyü bırakıyor. Steam, PlayStation ve Xbox için çıkış yapan Elden Ring, kısa bir sürede 10 milyon satış rakamına ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

SteamSpy adlı internet sitesinin Steam'deki herkese açık profillerden elde ettiği verilere göre Steam'de Elden Ring satın alan oyuncuların 10 milyonu aştığı bildiriliyor. Profilleri gizli Steam kullanıcılarının ise verileri alınamazken öte yandan PlayStation ve Xbox verileri de toplanmıyor.

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Elden Ring, zorluğu bir yana evreniyle oyuncuları kendisine çekmeyi başarmış bir yapımdır. Hidetaka Miyazaki'nin yönetmenliğini yaptığı Elden Ring, Steam'de 891 bin anlık kullanıcı ile de rekor kırdı.