Elden Ring'in PC'de destekleyeceği maksimum FPS değeri açıklandı

FromSoftware'in geliştirdiği aksiyon rpg oyunu Elden Ring 25 Şubat 2022 tarihinde PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One için çıkış yapacak.

Elden Ring'in PC sistem gereksinimleri henüz açıklanmamışken Elden Ring PC'de oyun içi maksimum 60 FPS destekleyeceği açıklandı.

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Bandai Namco Entertainment'ın Elden Ring'in performansını çeşitli platformlar için teknik özelliklerini resmi web sitesinde yayınlaması şaşırtıcı değil. PS5 ve Xbox Series X'te 4K'da Elden Ring'in performans modunda 60 FPS'yi desteklemesi standarttır.

Elden Ring PC oyuncuları 4K çözünürlükte desteklenen HDR ve Ray Tracing ile birlikte geliyor, ancak kare hızının 60 FPS'te sınırlanması hayranlarını üzdü. PC oyuncuları oyunlarda FPS için her zaman alabildiğinin en fazlasını isterler ve bu durum takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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