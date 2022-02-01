Elden Ring'in hilecilerle başa çıkabilmek için kullandığı anti hile sistemi sızdırıldı - Haberler
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Elden Ring'in hilecilerle başa çıkabilmek için kullandığı anti hile sistemi sızdırıldı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Elden Ring'in hilecilerle başa çıkabilmek için kullandığı anti hile sistemi sızdırıldı

Elden Ring'in çıkışına haftalar kala, çevrimiçi yolculuk yaparken oyuncular için işleri adil tutmak adına EasyAntiCheat'i kullanacağı sızdırıldı.

Geliştirici FromSoftware, Elden Ring'i sadece birkaç hafta içerisinde piyasaya sürmeye hazırlarken oyuncuların merak ettiği konuları detaylandırıyor. Online aksiyon rol yapma oyunu Elden Ring'te hilecileri oyundan uzak tutmak için EasyAntiCheat kullanılacağı sızdırıldı.

Steam Store'da oyuncular, Elden Ring'in EULA'sında gömülü olarak hangi hile karşıtı yazılımı kullanacağını tespit etti. EULA'ya göre Elden Ring, şu anda piyasadaki en popüler seçeneklerden biri olan Easy Anti-Cheat'i kullanacak. Fortnite, Halo: Master Chief Collection ve Apex Legends'n yanı sıra birçok popüler oyunda da kullanılmaktadır.

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Elden Ring, 24 Şubat 2022'de PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 ve Microsoft Windows için çıkış yapacak.

Elden Ring'in hilecilerle başa çıkabilmek için kullandığı anti hile sistemi sızdırıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Playstation, Elden Ring, Steam, Gamegar,, Haber

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