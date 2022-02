Elden Ring'in hilecilerle başa çıkabilmek için kullandığı anti hile sistemi sızdırıldı

Geliştirici FromSoftware, Elden Ring'i sadece birkaç hafta içerisinde piyasaya sürmeye hazırlarken oyuncuların merak ettiği konuları detaylandırıyor. Online aksiyon rol yapma oyunu Elden Ring'te hilecileri oyundan uzak tutmak için EasyAntiCheat kullanılacağı sızdırıldı.

Steam Store'da oyuncular, Elden Ring'in EULA'sında gömülü olarak hangi hile karşıtı yazılımı kullanacağını tespit etti. EULA'ya göre Elden Ring, şu anda piyasadaki en popüler seçeneklerden biri olan Easy Anti-Cheat'i kullanacak. Fortnite, Halo: Master Chief Collection ve Apex Legends'n yanı sıra birçok popüler oyunda da kullanılmaktadır.

Elden Ring will use EasyAntiCheat on PC, per its EULA.



This anticheat is used by many multiplayer games like Fortnite, Apex, For Honor, Rust, etc.



(h/t u/hzy980512) https://t.co/siMc87LZEr pic.twitter.com/2EoYlqawkl