Elden Ring Hakkında Yeni Detaylar Mevcut

FromSoftware, Ocak 2022'de oyunculara sunmayı planladığı Elden Ring için yeni açıklamalarda bulundu.

Souls oyuncularının sabırsızlıkla beklediği yeni FromSoftware oyunu Elden Ring, 2022'nin başında bizlerle olacak. Game of Thrones serisinden tanıdığımız George R.R. Martin'in de yapımına katkıda bulunduğu oyun, serinin önceki oyunlarından alışık olmadığımız yeniliklere sahip. Gamescom etkinliği sırasında oyunu deneyim etme fırsatı bulan pek çok oyun basını sitesi, oyun hakkında oldukça merak uyandırıcı ve ilginç yorumlarda bulundu.

Yapılan bu yorumların en çok dikkat çekenlerinden birisi Elden Ring'in oyun içi bir haritaya sahip olması ile alakalı. Önceki FormSoftware oyunlarında oyuncular böyle bir imkana sahip değildi, oyundaki binaları, kısayolları ve yerleri ezberlemek zorundaydılar. Elden Ring'in haritası ise önceki oyunlara kıyasla o kadar büyük ki yapımcılar bu durumun bir sıkıntı yaratacağını düşünmüş ve oyuna bir harita eklemişler. Oyuncular bu haritayı kullanarak oyunda belli noktalara işaretler koyabilecek ve yönlerini çok daha kolay bir şekilde bulabilecekler.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise haritanın tehlikelerle dolu olması. Oyunun hikayesinin yaşandığı yer olan The Lands Between her adımınızda sizi avlayıp öldürecek olan düşmanlarla kaynıyor. The Lands Between'i keşfederken dikkatli olmalı ve nereye gittiğinize dikkat etmelisiniz. Koca koca ejderhalardan zırhlı şövalyelere, bu yaban dünyada hayatta kalmak için her türlü düşmana karşı hazırlıklı olmalısınız.

Bunların yanı sıra oyunda pek çok zindan da bulunmakta. İşin iyi yanı ise bu zindanlar sadece karanlık, ürkütücü mağaralardan veya yeraltı mahzenlerinden oluşmuyor. Karlı tepelerdeki kalelerden su altındaki harabelere kadar Elden Ring, oyunculara çeşitli seçenekler sunuyor. Oyunda, bu nispeten küçük zindanların yanı sıra Legacy Dungeons isimli oldukça büyük kaleler de bulunmakta. Becerilerini geliştirmek ve sınırlarını zorlamak isteyenlerin gidebileceği bu zindanlar, tamamlandığı takdirde oyunculara büyük ödüller sunuyor.

Bir başka dikkat çeken detay ise ana karakterimiz. Oyuncunun yönettiği The Tarnished isimli karakter, düşmanlarıyla savaşmak için pek çok seçeneğe sahip. Kılıçlı yakın dövüşlerden gizliliğe, düşmanlarınızı okçulukla uzaktan indirmekten büyücülüğe, Elden Ring oynanış anlamında oyuncuya pek çok seçenek sunuyor. Tabii bunlar dövüş sisteminin sadece bir kısmını gösteriyor, tamamını oyun çıktığında göreceğiz. Ayrıca büyü yapmak ve ok atmak gibi bazı dövüş mekaniklerini bineğinizin üzerindeyken bile gerçekleştirebiliyorsunuz.

Oyunda düşmanlarınızla mücadele ederken yardım almanız da mümkün. İster oyunun co-op modunda sizinle beraber savaşması için gerçek oyuncu çağırabilir, isterseniz de oyunun size sunduğu yapay zeka tarafından kontrol edilen yardımcılardan destek alabilirsiniz. Bu yardımcıların değişik özellikleri olduğunu, kimilerinin şifa ve can basmaya kimilerinin de yüksek canlarıyla hasar tanklamaya yönelik olduğunu belirtmekte fayda var.

Ayrıca oyunda karşılaştığınız problemleri çözmenin de birden fazla yolu bulunmakta. Oyunu oynarken bir düşman üssüne rastladınız diyelim, bir yakın dövüş savaşçısı gibi ön kapıdan düşmanlarınızı biçerek mi gireceksiniz yoksa uzaktan ölümcül oklar ve büyüler atarak mı? ya da bütün kargaşayı boşvererek gizlilikle mi işinizi halledeceksiniz? Konu FromSoftware olunca bu sistemin ne kadar detaylı ve çeşitli olabileceği konusu pek çok oyuncuyu heyecanlandırmakta. Ayrıca oyunun birden fazla sonu olduğu ve yaptığınız seçimlere göre hikayenin değişeceğini de hatırlatalım. Elden Ring, 21 Ocak 2022'de .

